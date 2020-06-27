Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю





Про це повідомив директор Рівненського аеропорту Ігор Насинюк, пише



Також на території аеропорту буде облаштована стоянка для автомобілів, приміщення для зберігання товарів і місце для зважування ТЗ.



На думку директора аеропорту, митний пост матиме попит, оскільки розташований неподалік траси, що є більш зручно для вантажних автомобілів, яким не потрібно буде заїжджати у місто.



Відкриття додаткового хабу, за словами брокерів, має розвантажити чинний митний пост у місті, який не справляється із наявним навантаженням.



Нагадаємо, що з аеропорту Уфи до Анталії не випустили літак, оскільки другого пілота мобілізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приміщення рівненського летовища переобладнають у повноцінний митний пост, оскільки своїх прямих обов’язків воно наразі не виконує.Про це повідомив директор Рівненського аеропортупише «Економічна правда» Також на території аеропорту буде облаштована стоянка для автомобілів, приміщення для зберігання товарів і місце для зважування ТЗ.На думку директора аеропорту, митний пост матиме попит, оскільки розташований неподалік траси, що є більш зручно для вантажних автомобілів, яким не потрібно буде заїжджати у місто.Відкриття додаткового хабу, за словами брокерів, має розвантажити чинний митний пост у місті, який не справляється із наявним навантаженням.Нагадаємо, що з аеропорту Уфи до Анталії не випустили літак, оскільки другого пілота мобілізували.

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