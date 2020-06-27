Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю

Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю
Приміщення рівненського летовища переобладнають у повноцінний митний пост, оскільки своїх прямих обов’язків воно наразі не виконує.

Про це повідомив директор Рівненського аеропорту Ігор Насинюк, пише «Економічна правда».

Також на території аеропорту буде облаштована стоянка для автомобілів, приміщення для зберігання товарів і місце для зважування ТЗ.

На думку директора аеропорту, митний пост матиме попит, оскільки розташований неподалік траси, що є більш зручно для вантажних автомобілів, яким не потрібно буде заїжджати у місто.

Відкриття додаткового хабу, за словами брокерів, має розвантажити чинний митний пост у місті, який не справляється із наявним навантаженням.

Нагадаємо, що з аеропорту Уфи до Анталії не випустили літак, оскільки другого пілота мобілізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівне, аеропорт, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю
Сьогодні, 05:00
Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів
Сьогодні, 04:15
За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні
Сьогодні, 03:00
Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти
Сьогодні, 01:45
На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 00:50
Схожі новини
У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО
06 червень, 11:55
Волиняни надіслали 33 онлайн-скарги на роботу Поліської митниці Волиняни надіслали 33 онлайн-скарги на роботу Поліської митниці
27 червень, 2020, 11:15
Рівненським аеропортом зацікавилася китайська компанія Рівненським аеропортом зацікавилася китайська компанія
14 січень, 2020, 18:10
З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс
03 листопад, 2019, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю
Сьогодні, 05:00
 0
Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів
Сьогодні, 04:15
 0
За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні
Сьогодні, 03:00
 0
Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти
Сьогодні, 01:45
 0
На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 00:50
 0
Медіа
відео
1/8