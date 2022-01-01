Вакцини для лікування раку можуть створити до 2030 року

Вакцини для лікування раку можуть створити до 2030 року
Засновники BioNTech заявили про те, що технологія щеплення мРНК Covid може бути перепрофільована для знищення ракових клітин.

Про це пише The Guardian.

Замість ідентифікації вірусів, вакцина може атакувати ракові клітини, але це буде складно, оскільки вони усіяні білками, тому потрібно зробити так, щоб препарат не цілився на здорові клітини.

Наразі фірма має кілька протиракових щеплень, які проходять клінічні випробування.

Таким чином лікарі хочуть домогтися лікування раку кишечника, меланоми та інших видів хвороби.

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Теги: вакцина, рак
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