Зеленський закликав українців обмежити споживання електрики
Сьогодні, 08:09
Президент Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію, особливо у години пікових навантажень, тобто увечері.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні у неділю, 16 жовтня.
Він просить українців скоротити споживання електрики від 17:00 до 23:00.
За його словами, через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система.
"Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України", – сказав президент.
Зеленський поставив у приклад мешканців Чернігівської області, які цієї суботи обмежили своє споживання електрики на 20%. А загалом у країні в середньому споживання електрики зменшилося на 10%. Київ та область – тільки на 7%.
"Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", – закликав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні у неділю, 16 жовтня.
Він просить українців скоротити споживання електрики від 17:00 до 23:00.
За його словами, через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система.
"Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України", – сказав президент.
Зеленський поставив у приклад мешканців Чернігівської області, які цієї суботи обмежили своє споживання електрики на 20%. А загалом у країні в середньому споживання електрики зменшилося на 10%. Київ та область – тільки на 7%.
"Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", – закликав він.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський закликав українців обмежити споживання електрики
Сьогодні, 08:09
Вакцини для лікування раку можуть створити до 2030 року
Сьогодні, 07:04
Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:16
Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю
Сьогодні, 05:00
Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів
Сьогодні, 04:15
Медіа