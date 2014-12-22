Зеленський закликав українців обмежити споживання електрики

Президентзакликав українців економити електроенергію, особливо у години пікових навантажень, тобто увечері.Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні у неділю, 16 жовтня.Він просить українців скоротити споживання електрики від 17:00 до 23:00.За його словами, через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система."Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України", – сказав президент.Зеленський поставив у приклад мешканців Чернігівської області, які цієї суботи обмежили своє споживання електрики на 20%. А загалом у країні в середньому споживання електрики зменшилося на 10%. Київ та область – тільки на 7%."Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", – закликав він.