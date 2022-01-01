Росія атакувала Київ дронами-камікадзе
Сьогодні, 08:51
Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде". - йдеться в повідомленні.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що відомо про два вибухи в Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Працюють аварійні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. На місці працюють медики.
Інформація про постраждалих уточнюється.
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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде". - йдеться в повідомленні.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що відомо про два вибухи в Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Працюють аварійні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. На місці працюють медики.
Інформація про постраждалих уточнюється.
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