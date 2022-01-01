Курс валют у Луцьку 17 жовтня
Сьогодні, 09:05
17 жовтня готівковий курс долара становить 40.70, продають його за 40.85.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.80, а продають за – 39.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.80, а продають за – 39.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.
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