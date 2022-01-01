Вранці росіяни влучили по житловому будинку у Києві: під завалами є люди. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:33
Сьогодні вранці, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
Про це повідомляє КМДА.
"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 10.42
Згодом Віталій Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.
На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.
Чи є загиблі - уточнюємо інформацію.
Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе.
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Про це повідомляє КМДА.
"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 10.42
Згодом Віталій Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.
На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.
Чи є загиблі - уточнюємо інформацію.
Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе.
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