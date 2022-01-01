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Вранці росіяни влучили по житловому будинку у Києві: під завалами є люди. ОНОВЛЕНО

Вранці росіяни влучили по житловому будинку у Києві: під завалами є люди. ОНОВЛЕНО
Сьогодні вранці, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє КМДА.

"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.


ОНОВЛЕНО станом на 10.42

Згодом Віталій Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.

Чи є загиблі - уточнюємо інформацію.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе.



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Теги: Росія, Україна, війна
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