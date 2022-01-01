Вранці росіяни влучили по житловому будинку у Києві: під завалами є люди. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє



"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.





ОНОВЛЕНО станом на 10.42



Згодом Віталій Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.



На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.



Чи є загиблі - уточнюємо інформацію.



Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.Про це повідомляє КМДА "Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.ОНОВЛЕНО станом на 10.42Згодом Віталій Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.Чи є загиблі - уточнюємо інформацію.Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію