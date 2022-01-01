ЗСУ за минулу добу знищили ще 320 окупантів та 17 безпілотників





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:



особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,

танків - 2537 (+8) од.

бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,

артилерійських систем - 1599 (+10) од.,

РСЗВ - 366 (+1) од.,

засоби ППО - 187 (+1) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів - 242 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,

спеціальна техніка - 144 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,танків - 2537 (+8) од.бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,артилерійських систем - 1599 (+10) од.,РСЗВ - 366 (+1) од.,засоби ППО - 187 (+1) од.,літаків - 268 (+0) од.,вертольотів - 242 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),крилаті ракети - 316 (+0),кораблі/катери - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,спеціальна техніка - 144 (+1).

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