ЗСУ за минулу добу знищили ще 320 окупантів та 17 безпілотників
Сьогодні, 09:55
Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,
танків - 2537 (+8) од.
бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
РСЗВ - 366 (+1) од.,
засоби ППО - 187 (+1) од.,
літаків - 268 (+0) од.,
вертольотів - 242 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
крилаті ракети - 316 (+0),
кораблі/катери - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
спеціальна техніка - 144 (+1).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,
танків - 2537 (+8) од.
бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
РСЗВ - 366 (+1) од.,
засоби ППО - 187 (+1) од.,
літаків - 268 (+0) од.,
вертольотів - 242 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
крилаті ракети - 316 (+0),
кораблі/катери - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
спеціальна техніка - 144 (+1).
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