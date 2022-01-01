На Волині горіли легковий автомобіль та комбайн





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 19:56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля поблизу с. Новосілки Володимирського району. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир ліквідували пожежу о 20:11. Вогнем знищено моторний відсік і салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі - несправність електричної системи автомобіля.



О 20:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу автомобільної дороги с. Погиньки Ковельського району загорівся комбайн. Рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби локалізували пожежу о 20:40, о 20:47 ліквідували її. Вогнем пошкоджено гумові та пластикові елементи відсіку двигуна. Ймовірна причина пожежі встановлюється.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині минулої доби, 16 жовтня, горіли легковий автомобіль та комбайн.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 19:56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля поблизу с. Новосілки Володимирського району. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир ліквідували пожежу о 20:11. Вогнем знищено моторний відсік і салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі - несправність електричної системи автомобіля.О 20:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу автомобільної дороги с. Погиньки Ковельського району загорівся комбайн. Рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби локалізували пожежу о 20:40, о 20:47 ліквідували її. Вогнем пошкоджено гумові та пластикові елементи відсіку двигуна. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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