На Волині горіли легковий автомобіль та комбайн

На Волині горіли легковий автомобіль та комбайн
На Волині минулої доби, 16 жовтня, горіли легковий автомобіль та комбайн.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 19:56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля поблизу с. Новосілки Володимирського району. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир ліквідували пожежу о 20:11. Вогнем знищено моторний відсік і салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі - несправність електричної системи автомобіля.

О 20:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу автомобільної дороги с. Погиньки Ковельського району загорівся комбайн. Рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби локалізували пожежу о 20:40, о 20:47 ліквідували її. Вогнем пошкоджено гумові та пластикові елементи відсіку двигуна. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Фото ілюстративне.

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Теги: Рятувальники, пожежа, комбайн, автомобіль
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