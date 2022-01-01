У Луцьку 54 багатоповерхівки на тиждень залишаться без гарячої води





Про це



Згідно із графіком роботи твердопаливного котла на котельні вулиці Боженка, 32 на 2022 рік, із 17 жовтня котел буде зупинено для проведення регламентних профілактичних робіт.



Так, на період зупинки заплановано виконати роботи із очистки камери спалювання та рухомих елементів транспортерів подачі тріски та золовидалення.



Зупинка триватиме до 24 жовтня включно, а надання послуги з постачання теплової енергії на цей період буде припинено для споживачів мікрорайону ЛПЗ та спареної котельні на вулиці Даньшина, 10б.



Пуск котельні та відновлення послуги – 25 жовтня.



У комунальному підприємстві нагадують, що твердопаливна котельна на вулиці Боженка, 32 цілорічно виготовляє теплову енергію для підігріву гарячої води мешканцям мікрорайону ЛПЗ, а впродовж міжопалювального періоду й для споживачів спареної котельні на вул. Даньшина, 10б. Для ефективної роботи котла, що працює на деревній трісці та з метою продовження його терміну експлуатації, котельня зупиняється для проведення регламентних профілактичних робіт що 4 місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку без гарячої води на тиждень залишаться 54 багатоповерхівки мікрорайону ЛПЗ.Про це повідомляє комунальне підприємство "Луцьктепло".Згідно із графіком роботи твердопаливного котла на котельні вулиці Боженка, 32 на 2022 рік, із 17 жовтня котел буде зупинено для проведення регламентних профілактичних робіт.Так, на період зупинки заплановано виконати роботи із очистки камери спалювання та рухомих елементів транспортерів подачі тріски та золовидалення.Зупинка триватиме до 24 жовтня включно, а надання послуги з постачання теплової енергії на цей період буде припинено для споживачів мікрорайону ЛПЗ та спареної котельні на вулиці Даньшина, 10б.Пуск котельні та відновлення послуги – 25 жовтня.У комунальному підприємстві нагадують, що твердопаливна котельна на вулиці Боженка, 32 цілорічно виготовляє теплову енергію для підігріву гарячої води мешканцям мікрорайону ЛПЗ, а впродовж міжопалювального періоду й для споживачів спареної котельні на вул. Даньшина, 10б. Для ефективної роботи котла, що працює на деревній трісці та з метою продовження його терміну експлуатації, котельня зупиняється для проведення регламентних профілактичних робіт що 4 місяці.

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