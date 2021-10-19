Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО

Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО
У Горохівському психоневрологічному інтернаті вмикають тепло у холодні дні, не чекаючи на календарний опалювальний сезон. У котельні в холодну пору працюють два котли, а третій включають, якщо температура повітря опускається до 15 градусів морозу.

Як розповіла Суспільному директорка закладу Юлія Ковальчук, упродовж семи днів у жовтні на обігрів використали 200 кубів газу.

Говорить: площа приміщень, котрі потребують опалення, становить 1 875 квадратних метрів.
Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО

"Маємо котельню на газовому опаленні, договір укладений з "Укрнафтогазом" до 31 грудня. По очікуваних показниках далі будемо укладати на наступний опалювальний період. Всі видатки у нас фінансуються із обласного бюджету", – каже директорка.
Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО

Обігрівали усі приміщення інтернату з 1 до 7 жовтня, коли було прохолодно, – сказав оператор котельні Михайло Панасюк.

"Вечір пропалюємо і ранок. Щоб рано встали і було тепло, і ввечері лягли – тепло. Стараємось тримати температуру, щоб було тепло людям", – зазначив працівник.
Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО

У Горохівському психоневрологічному інтернаті є 130 мешканців, серед них 18 людей – лежачі, – сказав завідувач відділення паліативної допомоги Володимир Мельник.
Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО

"Пацієнти, які знаходяться у відділенні паліативного догляду, потребують не тільки кваліфікованої медичної допомоги, а й хороших, комфортних умов. Температурний режим відповідає, +22 градуси зараз", – каже медик.
Як відбувається підготовка до зими у психоневрологічному інтернаті на Волині. ФОТО. ВІДЕО

Опалення включатимуть за потреби у всіх кімнатах, маніпуляційних і навчальних кабінетах за потреби. Упродовж 2022-го року з обласного бюджету на опалення Горохівського психоневрологічного інтернату виділили 640 тисяч гривень, – додала керівниця закладу Юлія Ковальчук.




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Теги: Горохів, інтернат, опалення
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