Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів
Сьогодні, 04:15
Україні слід брати у полон якомога більше російських окупантів, аби повертати додому захисників, яких утримують у Росії.
Як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", - сказав він.
Президент подякував 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.
Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про наших людей, яких утримують в РФ.
"Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів - якнайбільше", - додав президент.
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Як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", - сказав він.
Президент подякував 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.
Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про наших людей, яких утримують в РФ.
"Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів - якнайбільше", - додав президент.
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