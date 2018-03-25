Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти





Про це інформує



Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.



Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.



Загалом ворог запустив 14 Shahed-136.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури.Про це інформує ОК "Південь" Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.Загалом ворог запустив 14 Shahed-136.

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