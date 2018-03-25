Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти
Сьогодні, 01:45
Російські окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури.
Про це інформує ОК "Південь".
Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.
Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.
Загалом ворог запустив 14 Shahed-136.
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Про це інформує ОК "Південь".
Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.
Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.
Загалом ворог запустив 14 Shahed-136.
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