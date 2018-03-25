Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти

Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти
Російські окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури.

Про це інформує ОК "Південь".

Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.

Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу. За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Загалом ворог запустив 14 Shahed-136.


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Теги: Миколаїв, дрони, пожежа
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