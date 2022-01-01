Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії

Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр висловила захоплення генералом-майором Збройних сил України, командувачем Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Ковальчуком.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Як відомо, генерал-майор Андрій Ковальчук народився на Волині, в селі Щитинь Любешівського району.

"Стала свідком, як Командувач ОК «Південь» Генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом.
Не всі слова та задачі тут зможу оприлюднити, але повірте - це потужно", - написала Ганна Маляр.
Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії

Андрій Ковальчук розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога.
Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись».
Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії

"За словами Командувача ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі",- повідомила Ганна Маляр.

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Теги: Україна, Волинь, війна, Ганна Маляр, ОК
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