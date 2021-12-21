Формат навчання у школі вирішуватимуть батьки
Сьогодні, 15:44
Батьки школярів повинні обирати формат навчання дітей у школах.
Про це йдеться у зверненні Міністерства освіти до директорів навчальних закладів і керівників обласної військової адміністрації щодо визначення формату навчання із 17 жовтня.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив на необхідності вивчити та оцінити теперішню безпекову ситуацію.
Безпека усіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного і змішаного навчання.
Обов’язково потрібно враховувати:
готовність використовувати за призначенням захисні споруди в закладах освіти;
створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу;
переривання навчання у разі ввімкнення сигналу «повітряна тривога».
Станом на зараз 62.2% усіх закладів освіти мають захисні споруди, аби здійснювати навчання в очному форматі.
Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки.
«Тож наголошую на беззаперечному врахуванні думки батьків щодо формату освітнього процесу їхніх дітей. Життя та здоров’я здобувачів освіти, педагогів та працівників закладів освіти на першому місці. Безпека – на першому місці. Жодних ризиків, лише виважені рішення», – зазначив Міністр.
Нагадаємо, найбільшу і найщирішу листівку від дітей адресовано захисникам і захисницям України.
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Про це йдеться у зверненні Міністерства освіти до директорів навчальних закладів і керівників обласної військової адміністрації щодо визначення формату навчання із 17 жовтня.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив на необхідності вивчити та оцінити теперішню безпекову ситуацію.
Безпека усіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного і змішаного навчання.
Обов’язково потрібно враховувати:
готовність використовувати за призначенням захисні споруди в закладах освіти;
створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу;
переривання навчання у разі ввімкнення сигналу «повітряна тривога».
Станом на зараз 62.2% усіх закладів освіти мають захисні споруди, аби здійснювати навчання в очному форматі.
Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки.
«Тож наголошую на беззаперечному врахуванні думки батьків щодо формату освітнього процесу їхніх дітей. Життя та здоров’я здобувачів освіти, педагогів та працівників закладів освіти на першому місці. Безпека – на першому місці. Жодних ризиків, лише виважені рішення», – зазначив Міністр.
Нагадаємо, найбільшу і найщирішу листівку від дітей адресовано захисникам і захисницям України.
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