Формат навчання у школі вирішуватимуть батьки

Батьки школярів повинні обирати формат навчання дітей у школах.Про це йдеться у зверненні Міністерства освіти до директорів навчальних закладів і керівників обласної військової адміністрації щодо визначення формату навчання із 17 жовтня.Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив на необхідності вивчити та оцінити теперішню безпекову ситуацію.Безпека усіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного і змішаного навчання.Обов’язково потрібно враховувати:готовність використовувати за призначенням захисні споруди в закладах освіти;створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу;переривання навчання у разі ввімкнення сигналу «повітряна тривога».Станом на зараз 62.2% усіх закладів освіти мають захисні споруди, аби здійснювати навчання в очному форматі.Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки.«Тож наголошую на беззаперечному врахуванні думки батьків щодо формату освітнього процесу їхніх дітей. Життя та здоров’я здобувачів освіти, педагогів та працівників закладів освіти на першому місці. Безпека – на першому місці. Жодних ризиків, лише виважені рішення», – зазначив Міністр.Нагадаємо, найбільшу і найщирішу листівку від дітей адресовано захисникам і захисницям України.