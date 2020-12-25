Росіяни хочуть пограбувати музеї в Криму, прикриваючись «евакуацією»

Російська влада під приводом «евакуації» може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України.Відповідний план «зовнішньої евакуації» з музеїв АР Крим на територію рф передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів, - повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики України.Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно. Дії рф є порушенням міжнародного права та матимуть наслідком як відповідальність держави-агресора, так і кримінальну відповідальність причетних на національному та міжнародному рівні. Будь-яке захоплення, знищення чи навмисне пошкодження релігійних, благодійних, освітніх, мистецьких і наукових установ, історичних пам’яток, творів мистецтва та науки забороняється та повинно підлягати судовому переслідуванню. Про це говорить стаття 56 Положення про закони і звичаї війни на суходолі (додаток до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі) 1907 року. Ця конвенція досі є чинною й обов’язковою для України та рф. росія є також учасницею Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року (Гаазької конвенції) та Першого протоколу до неї.Хоча міжнародне право не стало перепоною ні для нинішніх керівників рф, ні для представників російських музеїв та дослідницьких установ, відповідальність окупантів за розграбування культурного надбання неминуча. Нагадаємо, що протягом самого лише ХХ століття росія різними шляхами привласнила чимало цінностей з території України, які зрештою опинилися в найбільших російських музеях. А після анексії Криму «зарахувала» колекції кримських музеїв до свого державного музейного фонду. Однак сьогодні Україна, загартована у битві за своютериторіальну цілісність, відстоюватиме і право на повернення культурних цінностей.МКІП звертається до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів із закликом:не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором;відмовитися від співпраці з російськими музеями та іншими установами;вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації державою-агресором незаконно привласнених цінностей, зокрема, під приводом виставок з фондів російських музеїв чи з розкопок на окупованих росією територіях, вчинених після 2013 року.Адже російські культурні проєкти можуть бути спрямовані не лише на захоплення культурного простору («культурна спецоперація», за словами директора Ермітажу М. Піотровського), а й на легалізацію злочинних рішень нинішнього політичного режиму росії.за даними звітів про діяльність музеїв за 2013 рік кількість музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що залишилися в музейних закладах, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя складала приблизно 1 млн 200 тис. од. На території півострова діяли 26 музеїв та 5 історико-культурних заповідників державної та комунальної форми власності (зі статусом юридичних осіб). 29 юридичних осіб, зареєстрованих за адресами українських музейних закладів Криму після 20 лютого 2014 року, незаконно використовують у своїй діяльності музейні зібрання, які до початку тимчасової окупації України 20 лютого 2014 року постійно зберігалися у закладах культури України й відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу» належать до державної частини Музейного фонду України.