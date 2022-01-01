Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом

Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом
У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляють у Twitter Міністерства оборони України.

"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Бахмутський район, позиції ЗСУ
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