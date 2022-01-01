Зеленський назвав найбільш гарячі точки на фронті

Український президентповідомив, що найважча ситуація – на Донеччині й Луганщині. Зокрема, на Бахмутському напрямку.Про це він заявив у сьогоднішньому відеозверненні."Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив. Хоч би кого вони кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою", – зазначив він.