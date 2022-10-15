В «Дії» можна буде подати заявку на отримання іпотеки

В «Дії» можна буде подати заявку на отримання іпотеки
Починаючи з жовтня на порталі «Дія» запрацювала програма отримання пільгової державної іпотеки «єОселя». Наразі вона запрацювала у тестовому режимі.

Про це повідомляє керівниця з комунікацій ПАТ «Укрфінжитло» Анжеліка Іванова, пише Слово і Діло.

Згідно зі словами Іванової, вже в поточному році програмою зможуть скористатися:

- військовослужбовці;
- правоохоронці;
- медичні працівники;
- педагоги та науковці, які працюють у закладах державної та - - - - комунальної форм власності.

«Тестовий режим полягає у тому, що всі заявки будуть прийматися через «Дію». Наразі триває доопрацювання всіх технічних нюансів для того, щоб ця послуга працювала максимально доступно, зручно для громадян, як через портал, так і в телефоні. Наразі вона доступна лише через портал. Закликаємо громадян трохи почекати, щоб скористатись послугою, яка буде працювати на повну», - пояснила керівниця з комунікацій ПАТ.

Водночас, Іванова не змогла назвати точну кількість квартир, яку вдасться забезпечити до кінця року.

«Але мова йтиме про сотні квартир, можливо й про більше», – додала вона.

Як зазначається, вже з 2023 року програма буде доступна для всіх громадян України.

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно бути платоспроможнім та не володіти житлом, яке перевищує 52,5 кв. метри, не брати участь в інших програмах й не перебувати під санкціями.

«За умовами програми, можна придбати не більше, ніж 52,5 кв. м на одну особу, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Це не має бути житло на тимчасово окупованих територіях та старше 10 років, якщо говоримо про міста мільйонники. Це може бути й «вторинне житло», - сказала представниця «Укрфінжитло».

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Теги: іпотека, Дія
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