Ексгравець «Волині» став тренером збірної України

Руслан Ротань.



До тренерського штабу Ротаня увійшов і колишній "волинянин". Про це повідомляє



Як стало відомо, допомагатиме Ротаню під час «відрядження» на національної команди його помічник із «Олександрії» Сергій Кравченко. За воротарів відповідатиме екс-голкіпер «Динамо» та збірної України Віталій Рева. Аналітик - Євген Гресь. Фізична підготовка - Євген Баришніков.



Зазначимо, що Кравченко працює із Ротанем у «Олександрії». Гресь – у молодіжній збірній та клубі. А Рева і Баришніков – в «молодіжці». За молодіжну збірну у березні під час товариських матчів проти Данії та Італії відповідатимуть Олександр Мелащенко та Василь Кардаш. Володимир Єзерський працюватиме в «Олександрії» під час від'їзду Ротаня до збірної.



Поєдинок Англія – Україна відбудеться 26 березня. Очікується, що влітку команду очолить Сергій Ребров.



Нагадаємо, колишній гравець футбольного клубу «Волинь» Сергій Кравченко вирішив повісити бутси на цвях та завершити кар’єру професійного футболіста на початку року.



Під час своєї кар’єри Сергій Кравченко виступав за другу і третю команди донецького «Шахтаря», азербайджанський «Карабах», полтавську «Ворсклу», київське «Динамо», «Дніпро», луцьку «Волинь», «Дніпро-1» та, власне, одеський Чорноморець.



У футболці «хрестоносців» півзахисник виступав у сезоні-2015/16 на правах оренди - провів 24 поєдинки, у яких одного разу відзначився голом.

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