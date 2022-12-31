Колишній гравець «Волині» завершив кар’єру

Колишній гравець футбольного клубу «Волинь» Сергій Кравченко вирішив повісити бутси на цвях та завершити кар’єру професійного футболіста.Про це повідомляють у ФК «Чорноморець».Сергій Кравченко був капітаном одеського клубу, допоміг «морякам» підвищитися у класі у 2021 році та став стержнем, навколо якого Роман Григорчук будував команду. Гол Кравченка у ворота «Металіста 1925» став одним із кращих в сезоні 2021-2022.Під час своєї кар’єри Сергій Кравченко виступав за другу і третю команди донецького «Шахтаря», азербайджанський «Карабах», полтавську «Ворсклу», київське «Динамо», «Дніпро», луцьку «Волинь», «Дніпро-1» та, власне, одеський Чорноморець.У складі збірної України півзахисник зіграв 10 матчів і забив 1 гол.На сторінці «Чорноморця» натякнули, що Сергій Кравченко займатиметься тренерською діяльністю.У футболці «хрестоносців» півзахисник виступав у сезоні-2015/16 на правах оренди - провів 24 поєдинки, у яких одного разу відзначився голом.