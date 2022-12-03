Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття,

Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття,
Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаюись на The Wall Street Journal.

"Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації і точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних армій Росії",- йдеться у повідомленні.

Співбесідники видання у сфері оцифрування в США стверджують, що успіх України у створенні віртуальної системи командування і управління "на льоту" пропонує цінні уроки для Заходу, зокрема, щодо необхідності експериментувати і залучати невійськових експертів.

Як зазначив співбесідник WSJ, бюрократичні західні військові "занадто повільні і важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою.

Дослівно WSJ: "Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові підрозділи і українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями – підхід "знизу-вгору", який часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині, ніж проект, що фінансується Пентагоном".

WSJ повідомляє, що в Україні "процвітає індустрія технічного аутсорсингу і хакерів, які діють поза законом", тому інженери-програмісти підключаються до цифрових сервісів, таких як зашифрований месенджер Signal і мережі, наприклад, SpaceX Ілона Маска.

WSJ також навело слова Ярослава Гончара, співзасновника "Аеророзвідки", неурядової організації, яка з 2014 року допомагає українській армії безпілотниками, що майже кожен підрозділ, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував програму управління військами DELTA.

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Теги: Україна, війна, США, армія
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