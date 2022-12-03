Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття,
Сьогодні, 07:33
Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаюись на The Wall Street Journal.
"Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації і точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних армій Росії",- йдеться у повідомленні.
Співбесідники видання у сфері оцифрування в США стверджують, що успіх України у створенні віртуальної системи командування і управління "на льоту" пропонує цінні уроки для Заходу, зокрема, щодо необхідності експериментувати і залучати невійськових експертів.
Як зазначив співбесідник WSJ, бюрократичні західні військові "занадто повільні і важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою.
Дослівно WSJ: "Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові підрозділи і українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями – підхід "знизу-вгору", який часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині, ніж проект, що фінансується Пентагоном".
WSJ повідомляє, що в Україні "процвітає індустрія технічного аутсорсингу і хакерів, які діють поза законом", тому інженери-програмісти підключаються до цифрових сервісів, таких як зашифрований месенджер Signal і мережі, наприклад, SpaceX Ілона Маска.
WSJ також навело слова Ярослава Гончара, співзасновника "Аеророзвідки", неурядової організації, яка з 2014 року допомагає українській армії безпілотниками, що майже кожен підрозділ, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував програму управління військами DELTA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Українська правда", посилаюись на The Wall Street Journal.
"Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації і точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних армій Росії",- йдеться у повідомленні.
Співбесідники видання у сфері оцифрування в США стверджують, що успіх України у створенні віртуальної системи командування і управління "на льоту" пропонує цінні уроки для Заходу, зокрема, щодо необхідності експериментувати і залучати невійськових експертів.
Як зазначив співбесідник WSJ, бюрократичні західні військові "занадто повільні і важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою.
Дослівно WSJ: "Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові підрозділи і українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями – підхід "знизу-вгору", який часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині, ніж проект, що фінансується Пентагоном".
WSJ повідомляє, що в Україні "процвітає індустрія технічного аутсорсингу і хакерів, які діють поза законом", тому інженери-програмісти підключаються до цифрових сервісів, таких як зашифрований месенджер Signal і мережі, наприклад, SpaceX Ілона Маска.
WSJ також навело слова Ярослава Гончара, співзасновника "Аеророзвідки", неурядової організації, яка з 2014 року допомагає українській армії безпілотниками, що майже кожен підрозділ, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував програму управління військами DELTA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття,
Сьогодні, 07:33
Україна перейде до контрактної армії, – Шмигаль
Сьогодні, 06:31
На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії
Сьогодні, 03:41
На Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 02:17
Медіа