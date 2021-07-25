Україна перейде до контрактної армії, – Шмигаль

Україна після перемоги має перейти до сильної контрактної армії та водночас надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе.Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає«Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе», - сказав Шмигаль.За його словами, українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО. Вона вже використовує натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому не лише стримує ворога, але й звільняє захоплені ним території.«У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Готуємося до нього вже зараз. Прагнемо закріпити місце України в системі трансатлантичної безпеки», - додав глава уряду.Шмигаль також зазначив, що цього року Україна продовжує свій шлях у Європейський Союз. Вона вже отримала статус держави-кандидата на членство в ЄС, п’ять «безвізів» із Євросоюзом, виконала майже 70% Угоди про асоціацію.«У 2023 році ми прагнемо розпочати переговори про членство в Європейському Союзі. Для цього розробимо позицію щодо всіх 35-и розділів майбутньої Угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговорників, які наблизять нас до мети», - зазначив Прем'єр-міністр.Він зауважив, що першим важливим цьогорічним викликом є проведення на початку лютого Саміту Україна-ЄС. «Те, що він відбудеться в Києві, важливий сигнал для України та для всього світу. Сигнал про те, що ми не самі в протидії агресії та впевнено рухаємося до нашої спільної перемоги над ворогом», - сказав Шмигаль.