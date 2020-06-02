На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії

Дорожники Волині забезпечують безпечний проїзд найважливішими транспортними артеріями області.На замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядні підприємства ліквідовують аварійну ямковість.Для виготовлення гарячої асфальтобетонної суміші, що при цьому застосовується, запущено два асфальтобетонні заводи, розташовані у містах Луцьку та Ковелі.Працюємо насамперед на міжнародних та національних дорогах, хоча регіональні і територіальні шляхи також не лишаємо поза увагою.Автомобільна дорога Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, одна з тих, де активно виконуються роботи, а саме на найбільш зруйнованих відрізках від Луцька до межі з Рівненською областю.Асфальтоукладач та інша дорожня техніка працювали у селі Кадище, завтра плануються такі роботи по населеному пункту Пальче.На ділянках зі значними деформаціями знімається зношене дорожнє покриття і укладається новий асфальт суцільними картами, також позбуваємось одиночної ямковості.2січня такі роботи проведено на автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) у селі Підгайці.Окрім того, на автошляху Н-22 у селі Дерно проводяться роботи з розчищення водовідвідних канав.Водіїв та інших учасників руху закликаємо бути обачними на ділянках, де працюють дорожники.