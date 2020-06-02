На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії
Сьогодні, 03:41
Дорожники Волині забезпечують безпечний проїзд найважливішими транспортними артеріями області.
На замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядні підприємства ліквідовують аварійну ямковість.
Для виготовлення гарячої асфальтобетонної суміші, що при цьому застосовується, запущено два асфальтобетонні заводи, розташовані у містах Луцьку та Ковелі.
Працюємо насамперед на міжнародних та національних дорогах, хоча регіональні і територіальні шляхи також не лишаємо поза увагою.
Автомобільна дорога Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, одна з тих, де активно виконуються роботи, а саме на найбільш зруйнованих відрізках від Луцька до межі з Рівненською областю.
Асфальтоукладач та інша дорожня техніка працювали у селі Кадище, завтра плануються такі роботи по населеному пункту Пальче.
На ділянках зі значними деформаціями знімається зношене дорожнє покриття і укладається новий асфальт суцільними картами, також позбуваємось одиночної ямковості.
2січня такі роботи проведено на автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) у селі Підгайці.
Окрім того, на автошляху Н-22 у селі Дерно проводяться роботи з розчищення водовідвідних канав.
Водіїв та інших учасників руху закликаємо бути обачними на ділянках, де працюють дорожники.
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На замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядні підприємства ліквідовують аварійну ямковість.
Для виготовлення гарячої асфальтобетонної суміші, що при цьому застосовується, запущено два асфальтобетонні заводи, розташовані у містах Луцьку та Ковелі.
Працюємо насамперед на міжнародних та національних дорогах, хоча регіональні і територіальні шляхи також не лишаємо поза увагою.
Автомобільна дорога Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, одна з тих, де активно виконуються роботи, а саме на найбільш зруйнованих відрізках від Луцька до межі з Рівненською областю.
Асфальтоукладач та інша дорожня техніка працювали у селі Кадище, завтра плануються такі роботи по населеному пункту Пальче.
На ділянках зі значними деформаціями знімається зношене дорожнє покриття і укладається новий асфальт суцільними картами, також позбуваємось одиночної ямковості.
2січня такі роботи проведено на автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) у селі Підгайці.
Окрім того, на автошляху Н-22 у селі Дерно проводяться роботи з розчищення водовідвідних канав.
Водіїв та інших учасників руху закликаємо бути обачними на ділянках, де працюють дорожники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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