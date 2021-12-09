В Україні стався землетрус

В Україні стався землетрус
3 січня 2023 року в 15:28:38 (за київським часом) на території України стався землерус.

Про це повідомляє Головний центр спеіального контролю.

Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус на території Закарпатської області в районі м. Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера).

За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду.

Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.
З території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

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Теги: Україна, землетрус
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