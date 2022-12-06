На Волині спіймали двох браконьєрів
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У Камінь-Каширській громаді виявили двох порушників природоохоронного законодавства.
Про це повідомляють на сторінці Державної екологічної екоінспекції у Волинській області.
1 січня 2023 року, інспектор з охорони навколишнього природного середовища спільно з представниками Камінь-Каширської районної організації УТМР, виявили двох чоловіків, які перебували на території Пнівненського лісництва ДП «Камінь-Каширського лісгоспу».
При собі чоловіки мали дві мисливські рушниці та двох мисливських собак. Держекоінспектор склав два протоколи за ч.1 ст. 85 КУпАП, щодо порушення правил полювання. Рушниці вилучили та передали поліції.
Державна екологічна інспекція у Волинській області нагадує, що під час військового стану полювання заборонене до його закінчення.
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Про це повідомляють на сторінці Державної екологічної екоінспекції у Волинській області.
1 січня 2023 року, інспектор з охорони навколишнього природного середовища спільно з представниками Камінь-Каширської районної організації УТМР, виявили двох чоловіків, які перебували на території Пнівненського лісництва ДП «Камінь-Каширського лісгоспу».
При собі чоловіки мали дві мисливські рушниці та двох мисливських собак. Держекоінспектор склав два протоколи за ч.1 ст. 85 КУпАП, щодо порушення правил полювання. Рушниці вилучили та передали поліції.
Державна екологічна інспекція у Волинській області нагадує, що під час військового стану полювання заборонене до його закінчення.
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