Кому з волинян автоматично продовжили нарахування соцвиплат. ВІДЕО

Кому з волинян автоматично продовжили нарахування соцвиплат. ВІДЕО
З 1 січня деяким категоріям лучан автоматично продовжили нарахування соціальних виплат.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».

Директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода розповіла, що деяким категоріям лучан виплати будуть продовжені автоматично.

За словами Вікторії Майбороди, це стосується дітей. за якими встановлено опіку, піклування, дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям. батьки якихуиляюься відсплати аліментів, допомога ообам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, також допомога особам, які здійснюють догляд за особами, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок психічного роладу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: соцвплати, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кому з волинян автоматично продовжили нарахування соцвиплат. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії
Сьогодні, 03:41
На Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 02:17
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 01:15
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії
Сьогодні, 03:41
4 січня на Волині: гортаючи календар 4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
03 січень, 20:00
Якою буде погода на Різдво Якою буде погода на Різдво
03 січень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кому з волинян автоматично продовжили нарахування соцвиплат. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
На Волині «латають» найважливіші транспортні артерії
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 02:17
 0
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 01:15
 0
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8