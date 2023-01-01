Кому з волинян автоматично продовжили нарахування соцвиплат. ВІДЕО

З 1 січня деяким категоріям лучан автоматично продовжили нарахування соціальних виплат.Про це повідомляє телеканалДиректорка департаменту соціальної політики Луцької міської радирозповіла, що деяким категоріям лучан виплати будуть продовжені автоматично.За словами Вікторії Майбороди, це стосується дітей. за якими встановлено опіку, піклування, дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям. батьки якихуиляюься відсплати аліментів, допомога ообам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, також допомога особам, які здійснюють догляд за особами, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок психічного роладу.