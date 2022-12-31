Добрі новини від ВолиньPost за 3 січня

Щовечора у рубриціділимося з вами порцією позитиву. І вкотре доводимо: щось світле є таки у кожному дні!Сьогодні,, ми писали про таке:У США 3 січня вивели на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.Російська Федерація втратила у війні проти України минулої доби близько 750 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ:▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб,▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,▪️ засобів ППО ‒ 214 (+1) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 181 (+0).У рамках мистецького марафону "Артбатальйон" у Луцьку щотижня відбувається майстерклас із гончарства. Діти, які приїхали у Луцьк з різних куточків України, ліплять з глини, яку привозять зі Слов'янська.приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить: заняття з глиною – це терапія, яка відволікає від хвилювань."Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я ліплю різні речі та забираю їх, як сувеніри. А коли я їхатиму звідси, то я їх усіх заберу, як пам’ятку", – говорить Тимофій.Медаль від Маріупольського окремого батальйону за підтримку та допомогу Збройним силам України передав юним патріотам боєць цього батальйону, лучанин Юрій Хомич.Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги.У супермаркетах України можна зняти готівку зі своїх банківських рахунків, в тому числі й пенсію.Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.