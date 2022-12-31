Добрі новини від ВолиньPost за 3 січня
03 січень, 23:34
Щовечора у рубриці Добрі новини від ВолиньPost ділимося з вами порцією позитиву. І вкотре доводимо: щось світле є таки у кожному дні!
Сьогодні, 3 січня, ми писали про таке:
На орбіту сьогодні вивели український наносупутник
У США 3 січня вивели на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.
ЗСУ за минулу добу знищили 750 окупантів, засіб ППО та один гелікоптер
Російська Федерація втратила у війні проти України минулої доби близько 750 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ:
▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб,
▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,
▪️ засобів ППО ‒ 214 (+1) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 181 (+0).
«Артбатальйон»: у Луцьку переселенців вчать ліпити з глини, яку привозять зі Слов'янська
У рамках мистецького марафону "Артбатальйон" у Луцьку щотижня відбувається майстерклас із гончарства. Діти, які приїхали у Луцьк з різних куточків України, ліплять з глини, яку привозять зі Слов'янська.
Тимофій Павлов приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить: заняття з глиною – це терапія, яка відволікає від хвилювань.
"Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я ліплю різні речі та забираю їх, як сувеніри. А коли я їхатиму звідси, то я їх усіх заберу, як пам’ятку", – говорить Тимофій.
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Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою
Медаль від Маріупольського окремого батальйону за підтримку та допомогу Збройним силам України передав юним патріотам боєць цього батальйону, лучанин Юрій Хомич.
Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги.
Пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину
У супермаркетах України можна зняти готівку зі своїх банківських рахунків, в тому числі й пенсію.
Українці матимуть інтернет під час відключень світла
Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.
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Сьогодні, 3 січня, ми писали про таке:
На орбіту сьогодні вивели український наносупутник
У США 3 січня вивели на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.
ЗСУ за минулу добу знищили 750 окупантів, засіб ППО та один гелікоптер
Російська Федерація втратила у війні проти України минулої доби близько 750 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ:
▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб,
▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,
▪️ засобів ППО ‒ 214 (+1) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 181 (+0).
«Артбатальйон»: у Луцьку переселенців вчать ліпити з глини, яку привозять зі Слов'янська
У рамках мистецького марафону "Артбатальйон" у Луцьку щотижня відбувається майстерклас із гончарства. Діти, які приїхали у Луцьк з різних куточків України, ліплять з глини, яку привозять зі Слов'янська.
Тимофій Павлов приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить: заняття з глиною – це терапія, яка відволікає від хвилювань.
"Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я ліплю різні речі та забираю їх, як сувеніри. А коли я їхатиму звідси, то я їх усіх заберу, як пам’ятку", – говорить Тимофій.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою
Медаль від Маріупольського окремого батальйону за підтримку та допомогу Збройним силам України передав юним патріотам боєць цього батальйону, лучанин Юрій Хомич.
Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги.
Пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину
У супермаркетах України можна зняти готівку зі своїх банківських рахунків, в тому числі й пенсію.
Українці матимуть інтернет під час відключень світла
Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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