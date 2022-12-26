На Волині в одному селищі за вечір сталося дві пожежі

На Волині в одному селищі за вечір сталося дві пожежі
На Волині двічі протягом вечора виникали пожежі в одному селищі.

Пожежі сталися в Колках Луцького району, - пише "Волинь-нова".

Близько 22.00 години тривожна заграва нависла над населеним пунктом через загорання критого шифером цегляного житлового будинку розміром 6х8 метрів.

Причиною пожежі вважають порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Рятувальники 13 ДПРЧ і колківської МПО примчали на адресу біди оперативно, та все ж вогонь встиг пошкодити 3 м.кв. перекриття, речі домашнього вжитку.

Ймовірною причиною пожежі вважають порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Уже через годину ті ж вогнеборці мчали в ті ж Колки, але на іншу вулицю. На ній палала крита металевим листом дерев'яна хата. Вогнем знищено меблі, вікно, пошкоджено стіни на площі 8 м2.

Ймовірною причиною пожежі фахівці назвали коротке замикання електромережі.

Рятувальники закликають усіх дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб не наробити біди ні собі, ні людям, які живуть поруч.

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Теги: Волинь, пожежа
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