На Волині в одному селищі за вечір сталося дві пожежі

На Волині двічі протягом вечора виникали пожежі в одному селищі.Пожежі сталися в Колках Луцького району, - пише "Волинь-нова".Близько 22.00 години тривожна заграва нависла над населеним пунктом через загорання критого шифером цегляного житлового будинку розміром 6х8 метрів.Причиною пожежі вважають порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Рятувальники 13 ДПРЧ і колківської МПО примчали на адресу біди оперативно, та все ж вогонь встиг пошкодити 3 м.кв. перекриття, речі домашнього вжитку.Ймовірною причиною пожежі вважають порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Уже через годину ті ж вогнеборці мчали в ті ж Колки, але на іншу вулицю. На ній палала крита металевим листом дерев'яна хата. Вогнем знищено меблі, вікно, пошкоджено стіни на площі 8 м2.Ймовірною причиною пожежі фахівці назвали коротке замикання електромережі.Рятувальники закликають усіх дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб не наробити біди ні собі, ні людям, які живуть поруч.