Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна

Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна
Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна

Правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна – за оцінками БЕБ збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн.

Про це повідомили пресслужба СБУ, Бюрю економічної безпеки.

Серед осіб, залучених до організації оборудки, – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них учасники схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірм-"прокладок" і збували зерно експортерам для продажу за кордон.

За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.
Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.

Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.
Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:
▪️ чорнові записи;
▪️ документи в електронному вигляді;
▪️ мобільні телефони із доказами проведення оборудки.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття злочину проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, СБУ, корупція, гроші, зерно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
У нас теж такий фрукт як Дудка теж (платить всі податки) за те ордени отримував.
Відповісти
та переведуть на інші митниці
Відповісти
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину
Сьогодні, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 3 січня
Сьогодні, 18:48
На війні із Росією загинув військовий з Луцького району Микола Журавльов
Сьогодні, 18:11
Схожі новини
Яресько лякає зупинкою грошей від МВФ у разі зміни уряду Яресько лякає зупинкою грошей від МВФ у разі зміни уряду
09 лютий, 2016, 06:59
СБУ викрила схему, за якою «обдирали» лікарів на півмільйона щомісяця СБУ викрила схему, за якою «обдирали» лікарів на півмільйона щомісяця
04 лютий, 2016, 05:36
Київського чиновника «взяли» на хабарі через торгово-розважальний центр у Луцьку Київського чиновника «взяли» на хабарі через торгово-розважальний центр у Луцьку
15 травень, 2014, 13:10
Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році
01 січень, 00:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину
Сьогодні, 19:22
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 3 січня
Сьогодні, 18:48
 0
На війні із Росією загинув військовий з Луцького району Микола Журавльов
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8