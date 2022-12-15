Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
У середу, 4 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +5°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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