Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
У середу, 4 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +5°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +5°.
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