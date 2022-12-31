Пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину





Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає



У великих містах немає проблеми з банками, а у селищах часто відсутні відділення фінансових установ, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для розв'язання цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж.



«При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, у якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до шести тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії», – пояснив заступник міністра.



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Ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб, це лише додаткова можливість зняття готівки.



За кордоном українські пенсіонери також можуть отримати свою пенсію, для цього потрібний банківський рахунок, куди її будуть нараховувати.



Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях «Укрпошти», то за кордоном доведеться відкрити рахунок у банку та перевести на нього нарахування пенсії.

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