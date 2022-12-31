На війні із Росією загинув військовий з Луцького району Микола Журавльов
Сьогодні, 18:11
На війні загинув військовослужбовець Микола Журавльов з села Лаврів, що в Боратинській громаді Луцького району.
Про це інформує Боратинська громада.
Боєць загинув 30 грудня під час виконання службових обов’язків внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.
Детальну інформацію про зустріч похоронного кортежу та чин похорону повідомлять згодом.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це інформує Боратинська громада.
Боєць загинув 30 грудня під час виконання службових обов’язків внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.
Детальну інформацію про зустріч похоронного кортежу та чин похорону повідомлять згодом.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Коментарі 1
А тим часом у центрі Лаврова стоїть совіцький пам’ятник рускому альоші
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