На війні із Росією загинув військовий з Луцького району Микола Журавльов

Микола Журавльов з села Лаврів, що в Боратинській громаді Луцького району.



Про це



Боєць загинув 30 грудня під час виконання службових обов’язків внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.



Детальну інформацію про зустріч похоронного кортежу та чин похорону повідомлять згодом.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовослужбовецьз села Лаврів, що в Боратинській громаді Луцького району.Про це інформує Боратинська громада.Боєць загинув 30 грудня під час виконання службових обов’язків внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.Детальну інформацію про зустріч похоронного кортежу та чин похорону повідомлять згодом.

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