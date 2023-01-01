Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак





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Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, інтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.



Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами України Юрій Гнат повідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:



▪️ 29.12.22 - 11 БПЛА Shahed-131/136;



▪️ 30.12.22 - 16 БПЛА Shahed-131/136;



▪️ 31.12.22 - 12 БПЛА Shahed-131/136;



▪️ 01.01.23 - 45 БПЛА Shahed-131/136;



▪️ 02.01.23 - 39 БПЛА Shahed-131/136.



"З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, в наслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про 3-й партії іранських дронів поки у відкритих джерелах немає", - зазначив Коваленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.Про це пише УНІАН Як зазначив військово-політичний оглядач, інтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами Україниповідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:▪️ 29.12.22 - 11 БПЛА Shahed-131/136;▪️ 30.12.22 - 16 БПЛА Shahed-131/136;▪️ 31.12.22 - 12 БПЛА Shahed-131/136;▪️ 01.01.23 - 45 БПЛА Shahed-131/136;▪️ 02.01.23 - 39 БПЛА Shahed-131/136."З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, в наслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про 3-й партії іранських дронів поки у відкритих джерелах немає", - зазначив Коваленко.

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