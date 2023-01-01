Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак

Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак
Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.

Про це пише УНІАН.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, інтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.

Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами України Юрій Гнат повідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:

▪️ 29.12.22 - 11 БПЛА Shahed-131/136;

▪️ 30.12.22 - 16 БПЛА Shahed-131/136;

▪️ 31.12.22 - 12 БПЛА Shahed-131/136;

▪️ 01.01.23 - 45 БПЛА Shahed-131/136;

▪️ 02.01.23 - 39 БПЛА Shahed-131/136.

"З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, в наслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про 3-й партії іранських дронів поки у відкритих джерелах немає", - зазначив Коваленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні із Росією загинув військовий з Луцького району Микола Журавльов
Сьогодні, 18:11
На Волині виявили двох мисливців-порушників
Сьогодні, 17:42
Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак
Сьогодні, 17:13
Україна завдаватиме ударів по позиціях загарбників на всій окупованій території, – розвідка
Сьогодні, 16:43
Що стало причиною подвійного вбивства на Волині
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Україна завдаватиме ударів по позиціях загарбників на всій окупованій території, – розвідка Україна завдаватиме ударів по позиціях загарбників на всій окупованій території, – розвідка
Сьогодні, 16:43
На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 13:30
На Волині батькам загиблого Героя вручили посмертний орден сина На Волині батькам загиблого Героя вручили посмертний орден сина
Сьогодні, 10:45
СБУ оголосила перші підозри двом російським воєначальникам за обстріл України СБУ оголосила перші підозри двом російським воєначальникам за обстріл України
Сьогодні, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні із Росією загинув військовий з Луцького району Микола Журавльов
Сьогодні, 18:11
 0
На Волині виявили двох мисливців-порушників
Сьогодні, 17:42
 0
Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак
Сьогодні, 17:13
 0
Україна завдаватиме ударів по позиціях загарбників на всій окупованій території, – розвідка
Сьогодні, 16:43
 0
Що стало причиною подвійного вбивства на Волині
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8