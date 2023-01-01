Що стало причиною подвійного вбивства на Волині

У селі Олександрія Луцького районуПісля того, як односельці повідомили, що не бачили жінку понад тиждень, розпочалися пошуки. Спочатку у колодязі знайшли жінку, а через деякий час – і її дорослого сина. Обоє вони були з тілесними ушкодженнями.Поліцейські зібрали усі наявні речові докази, слідову інформацію та опитали сусідів вбитих. Оперативно встановили підозрюваного до скоєння вбивства, ним виявився – 55-річний житель цього ж села.На пошуки зловмисника скерували усі служби поліції, працювали кінологи, спеціалісти з безпілотними літальними апаратами. Правоохоронці здійснили також обхід села, зокрема, обстежували й будинки-пустки. В одному із них і виявили зловмисника за понад добу від початку пошуків.Як йдеться в, для підозрюваного обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 27 лютого 2023 року включно.Окрім того, в ухвалі йдеться про те, що стало причиною подвійного вбивства. Конфлікт раптово виник у будинку, де тимчасово проживали мати із сином, через їхню відмову надати підозрюваному алкогольні напої.Із ухвали також відомо, що чоловік наніс жінці та її синові удари в голову сокирою.Жертви померли на місці події через черепно-мозкові травми, тоді підозрюваний вкинув їхні тіла у колодязь, а сам сховався у хаті-пустці.