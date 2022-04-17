Моторошне подвійне вбивство на Волині: поліція розповіла деталі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У селі Олександрія Луцького району вбили жінку та її дорослого сина, а тіла вкинули у колодязь. Деталі трагедії розповіли у пресслужбі поліції Волині.
Днями до поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканки села Олександрія Луцького району. Односельці повідомили, що не бачили жінку понад тиждень.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Обстежуючи подвір’я зниклої, правоохоронці виявили її мертвою у криниці, окрім того, мертвим виявили і сина жінки. Обоє вони були з тілесними ушкодженнями.
Поліцейські зібрали усі наявні речові докази, слідову інформацію та опитали сусідів вбитих. Оперативно було встановлено підозрюваного до скоєння вбивства, ним виявився – 55-річний житель цього ж села.
На пошуки зловмисника скерували усі служби поліції, працювали кінологи, спеціалісти з безпілотними літальними апаратами. Правоохоронці здійснили також обхід села, зокрема, обстежували й будинки-пустки. В одному із них і виявили зловмисника за понад добу від початку пошуків.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за п.1 ч. 2 ст. 115 (Вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
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Днями до поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканки села Олександрія Луцького району. Односельці повідомили, що не бачили жінку понад тиждень.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Обстежуючи подвір’я зниклої, правоохоронці виявили її мертвою у криниці, окрім того, мертвим виявили і сина жінки. Обоє вони були з тілесними ушкодженнями.
Поліцейські зібрали усі наявні речові докази, слідову інформацію та опитали сусідів вбитих. Оперативно було встановлено підозрюваного до скоєння вбивства, ним виявився – 55-річний житель цього ж села.
На пошуки зловмисника скерували усі служби поліції, працювали кінологи, спеціалісти з безпілотними літальними апаратами. Правоохоронці здійснили також обхід села, зокрема, обстежували й будинки-пустки. В одному із них і виявили зловмисника за понад добу від початку пошуків.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за п.1 ч. 2 ст. 115 (Вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
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