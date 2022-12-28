Яка ситуація в енергосистемі після нічної атаки росіян
Сьогодні, 11:30
Ситуація в енергосистемі України повністю контрольована після нічної атаки росіян за допомогою дронів-камікадзе Shahed.
Про це повідомляє "Укренерго".
При цьому внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - сказано у повідомлення.
При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Укренерго".
При цьому внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - сказано у повідомлення.
При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Яка ситуація в енергосистемі після нічної атаки росіян
Сьогодні, 11:30
Кількість загиблих під час атаки на Київ 31 грудня збільшилася
Сьогодні, 11:00
Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента
Сьогодні, 10:45
Медіа