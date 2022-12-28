Яка ситуація в енергосистемі після нічної атаки росіян





Про це повідомляє



При цьому внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.



"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - сказано у повідомлення.



При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація в енергосистемі України повністю контрольована після нічної атаки росіян за допомогою дронів-камікадзе Shahed.Про це повідомляє "Укренерго". При цьому внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури."Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - сказано у повідомлення.При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

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