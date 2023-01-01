На Бахмутському напрямку ворог має чисельну перевагу майже у 10 разів, – військовий





Про це повідомив лейтенант "Легіону Свободи" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко, який перебуває у місці бойових дій, в ефірі телемарафону, пише



"Відбуваються ледве не рукопашні зіткнення, перманентні обстріли. Бахмут і його оборона – це не тільки саме місто, це ділянка кілометрів 100 шириною практично від Білогорівки, від Соледару і впритул до Кремінної, якщо на північ і на південь - Майорськ і аж до Авдіївки. Авдіївка - це теж сильний і важливий театр бойових дій, там також ворог тисне", - сказав він.



За словами Назаренка, окупаційні війська чинять сильний тиск на цих напрямках, ситуацію ускладнюють ще й погодні умови.



"Ситуація складна і через погодні умови - це холоди і те, що ворог має чисельну перевагу в декілька разів, ледь не в 10 разів", - сказав він.



За словами Назаренка, на Бахмутському напрямку проти українських захисників кидають штрафні загони "дешевих" солдатів, "вагнерівців" чи мобілізованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бахмутський напрямок фронту займає близько 100 кілометрів, ворог має там чисельну перевагу майже у 10 разів.Про це повідомив лейтенант "Легіону Свободи" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко, який перебуває у місці бойових дій, в ефірі телемарафону, пише УНІАН "Відбуваються ледве не рукопашні зіткнення, перманентні обстріли. Бахмут і його оборона – це не тільки саме місто, це ділянка кілометрів 100 шириною практично від Білогорівки, від Соледару і впритул до Кремінної, якщо на північ і на південь - Майорськ і аж до Авдіївки. Авдіївка - це теж сильний і важливий театр бойових дій, там також ворог тисне", - сказав він.За словами Назаренка, окупаційні війська чинять сильний тиск на цих напрямках, ситуацію ускладнюють ще й погодні умови."Ситуація складна і через погодні умови - це холоди і те, що ворог має чисельну перевагу в декілька разів, ледь не в 10 разів", - сказав він.За словами Назаренка, на Бахмутському напрямку проти українських захисників кидають штрафні загони "дешевих" солдатів, "вагнерівців" чи мобілізованих.

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