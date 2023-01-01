На Бахмутському напрямку ворог має чисельну перевагу майже у 10 разів, – військовий

На Бахмутському напрямку ворог має чисельну перевагу майже у 10 разів, – військовий
Бахмутський напрямок фронту займає близько 100 кілометрів, ворог має там чисельну перевагу майже у 10 разів.

Про це повідомив лейтенант "Легіону Свободи" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко, який перебуває у місці бойових дій, в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

"Відбуваються ледве не рукопашні зіткнення, перманентні обстріли. Бахмут і його оборона – це не тільки саме місто, це ділянка кілометрів 100 шириною практично від Білогорівки, від Соледару і впритул до Кремінної, якщо на північ і на південь - Майорськ і аж до Авдіївки. Авдіївка - це теж сильний і важливий театр бойових дій, там також ворог тисне", - сказав він.

За словами Назаренка, окупаційні війська чинять сильний тиск на цих напрямках, ситуацію ускладнюють ще й погодні умови.

"Ситуація складна і через погодні умови - це холоди і те, що ворог має чисельну перевагу в декілька разів, ледь не в 10 разів", - сказав він.

За словами Назаренка, на Бахмутському напрямку проти українських захисників кидають штрафні загони "дешевих" солдатів, "вагнерівців" чи мобілізованих.

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Теги: Бахмутський напрямок, війна
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