Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента





Про це пише



Нагадаємо, традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.



Серед фото і відео моментів, зафіксованих у зверненні, трагедії й втрати нашої країни через бомбардування окупантів, а також значущі перемоги й досягнення у війні з Росією. Потрапив у підсумкове відео президента і кадр з військовим з Іванич, який після звільнення селища Харківської області від окупантів встановив українського прапора на місцевій вежі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У традиційному відеозверненні президента України показали найвизначніші і найважливіші кадри з життя України в період війни. Серед них – встановлення військовим з Іванич українського прапора на вежі визволеного від окупантів селища Харківської області.Про це пише БУГ Нагадаємо, традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.Серед фото і відео моментів, зафіксованих у зверненні, трагедії й втрати нашої країни через бомбардування окупантів, а також значущі перемоги й досягнення у війні з Росією. Потрапив у підсумкове відео президента і кадр з військовим з Іванич, який після звільнення селища Харківської області від окупантів встановив українського прапора на місцевій вежі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію