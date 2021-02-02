Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента
Сьогодні, 10:45
У традиційному відеозверненні президента України показали найвизначніші і найважливіші кадри з життя України в період війни. Серед них – встановлення військовим з Іванич українського прапора на вежі визволеного від окупантів селища Харківської області.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.
Серед фото і відео моментів, зафіксованих у зверненні, трагедії й втрати нашої країни через бомбардування окупантів, а також значущі перемоги й досягнення у війні з Росією. Потрапив у підсумкове відео президента і кадр з військовим з Іванич, який після звільнення селища Харківської області від окупантів встановив українського прапора на місцевій вежі.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.
Серед фото і відео моментів, зафіксованих у зверненні, трагедії й втрати нашої країни через бомбардування окупантів, а також значущі перемоги й досягнення у війні з Росією. Потрапив у підсумкове відео президента і кадр з військовим з Іванич, який після звільнення селища Харківської області від окупантів встановив українського прапора на місцевій вежі.
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