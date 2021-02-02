Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента

Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента
У традиційному відеозверненні президента України показали найвизначніші і найважливіші кадри з життя України в період війни. Серед них – встановлення військовим з Іванич українського прапора на вежі визволеного від окупантів селища Харківської області.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.

Серед фото і відео моментів, зафіксованих у зверненні, трагедії й втрати нашої країни через бомбардування окупантів, а також значущі перемоги й досягнення у війні з Росією. Потрапив у підсумкове відео президента і кадр з військовим з Іванич, який після звільнення селища Харківської області від окупантів встановив українського прапора на місцевій вежі.

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Теги: Волинь, президент, новорічне привітання
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