У Луцьку в супермаркеті у жінки вкрали банківську картку та розрахувалися нею

У Луцьку в супермаркеті у жінки вкрали банківську картку та розрахувалися нею
Днями патрульним надійшло повідомлення від схвильованої жінки, яка повідомила про крадіжку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні оперативно прибули на місце події й опитали заявницю.
Остання розповіла, що в супермаркеті на вулиці Конякіна з кишені її доньки невідомі особи викрали банківську картку та здійснили нею розрахунок на суму 1090 гривень.

В магазині жінка помітила підозрілих осіб, які могли б здійснити таємне викрадення картки та розповіла, як виглядали ці особи.

Поліцейські передали орієнтування усім екіпажам. Та незабаром осіб, схожих за описом, виявили на зупинці громадського транспорту на вулиці Рівненській.

Усі деталі події встановлює слідчо-оперативна група.

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Теги: Луцьк, супермаркет, картка
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