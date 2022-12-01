Волинський майстер виготовляє печі-буржуйки з газових балонів

Іван Зелінський з села Борохів Луцького району впродовж трьох місяців виготовляє печі-буржуйки з газових балонів для військовослужбовців. Зараз працює над черговою партією.



Як розповів



"Приварюємо пластину, щоб хлопці мали собі на чому їсти варити, підігрівати. І варимо ручки для переноски, для сушки. Дверки, піддувало і фактично готово. Тут нічого важкого немає. Перша була – так, думали, а як те, як те? А нас сьогодні як вона не знаю, яка по рахунку, то вже із закритими очима, можна сказати", – говорить майстер.



На виготовлення буржуйки без підготовчих робіт витрачає чотири години. Зі слів Івана Зелінського, найважче очистити балони після газу. Їх майстру постачають волонтери.



Готові печі передають на фронт через ківерцівських волонтерів "Станції добра" або надсилають поштою. До настання холодів виготовляли скоби для скріплювання дерева. Допомогти в майстерню, каже майстер, також приходять односельчани.



"Треба було скоби робити і у нас є група сільська, закидаємо у групу: "Хто може долучитися". Хвилин 10-15 і ціла майстерня. Я то у нас людей було десь 15. Всі тут працювали. Тут варимо, там гнемо, там крутимо", – каже чоловік.



Зі слів Івана Зелінського, слід бути сильними і в допомозі військовим, які захищають країну. "Перемоги, перемоги і долучатися до таких робіт, допомагати чим можемо", – додав волинянин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстерз села Борохів Луцького району впродовж трьох місяців виготовляє печі-буржуйки з газових балонів для військовослужбовців. Зараз працює над черговою партією.Як розповів Суспільному чоловік, у будні працює санітаром у психлікарні, а у вихідні клопочеться у своїй майстерні. Коли є електроенергія, займається зварювальними роботами."Приварюємо пластину, щоб хлопці мали собі на чому їсти варити, підігрівати. І варимо ручки для переноски, для сушки. Дверки, піддувало і фактично готово. Тут нічого важкого немає. Перша була – так, думали, а як те, як те? А нас сьогодні як вона не знаю, яка по рахунку, то вже із закритими очима, можна сказати", – говорить майстер.На виготовлення буржуйки без підготовчих робіт витрачає чотири години. Зі слів Івана Зелінського, найважче очистити балони після газу. Їх майстру постачають волонтери.Готові печі передають на фронт через ківерцівських волонтерів "Станції добра" або надсилають поштою. До настання холодів виготовляли скоби для скріплювання дерева. Допомогти в майстерню, каже майстер, також приходять односельчани."Треба було скоби робити і у нас є група сільська, закидаємо у групу: "Хто може долучитися". Хвилин 10-15 і ціла майстерня. Я то у нас людей було десь 15. Всі тут працювали. Тут варимо, там гнемо, там крутимо", – каже чоловік.Зі слів Івана Зелінського, слід бути сильними і в допомозі військовим, які захищають країну. "Перемоги, перемоги і долучатися до таких робіт, допомагати чим можемо", – додав волинянин.

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