У перший день нового року на Волині горіли два житлові будинки та хата-пустка

Першого дня нового року волинські рятувальники гасили пожежі, відкачували талі води з садиб волинян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.1 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж та двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.Відлік пожеж в області розпочався на території Камінь-Каширського району. О 04:58 працівники 12 Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони села Судче ліквідували пожежу в приватному житловому будинку в селі Березна Воля, що, імовірно, трапилася внаслідок необережності під час куріння власника. Пожежа завдала матеріальних збитків, проте, на щастя, обійшлося без жертв.Уранці рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля ліквідували пожежу в дачному будиночку на території дачного масиву «Калина» біля Ковеля. А в смт Іваничі бійці 18 ДПРЧ ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку, що, за попередніми даними, трапилася через порушення правил монтажу димаря.У селі Ольганівка Рожищенської громади рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній хаті-пустці, спричинену необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.1 січня о 07:54 рятувальники 8 ДПРЧ вирушили за викликом для проведення аварійно-рятувальних робіт з відкачування талих вод з присадибних ділянок на вулиці Мазепи у Камені-Каширському. За допомогою двох мотопомп бійці ДСНС відкачали понад 1180 кубометрів води з п’яти домогосподарств. На місці події працювали 5 рятувальників.