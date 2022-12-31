Росія за добу втратила близько 720 вояків

Росія за добу втратила близько 720 вояків
Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 107 440 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано;
▪️ танків ‒ 3031 (+0) од;
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;
▪️ артилерійських систем – 2 027 (+6) од;
▪️ РСЗВ – 423 (+0) од;
▪️ засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
▪️ літаків – 283 (+0) од;
▪️ гелікоптерів – 269 (+0) од;
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0);
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;
▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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