Росія за добу втратила близько 720 вояків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано;

▪️ танків ‒ 3031 (+0) од;

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;

▪️ артилерійських систем – 2 027 (+6) од;

▪️ РСЗВ – 423 (+0) од;

▪️ засоби ППО ‒ 213 (+0) од;

▪️ літаків – 283 (+0) од;

▪️ гелікоптерів – 269 (+0) од;

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);

▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0);

▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;

▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 107 440 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано;▪️ танків ‒ 3031 (+0) од;▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;▪️ артилерійських систем – 2 027 (+6) од;▪️ РСЗВ – 423 (+0) од;▪️ засоби ППО ‒ 213 (+0) од;▪️ літаків – 283 (+0) од;▪️ гелікоптерів – 269 (+0) од;▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0);▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).Дані уточнюються.

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