Курс валют у Луцьку 2 січня

Курс валют у Луцьку 2 січня
2 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.50, а продають за – 42.90.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,18.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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