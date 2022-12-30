Курс валют у Луцьку 2 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.50, а продають за – 42.90.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.90.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 42.50, а продають за – 42.90.Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,18.

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