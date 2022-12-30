Курс валют у Луцьку 2 січня
Сьогодні, 09:02
2 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.90.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.50, а продають за – 42.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,18.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.50, а продають за – 42.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,18.
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