Вночі над Україною збили 39 шахедів та одну ракету

Вночі над Україною збили 39 шахедів та одну ракету
Вночі 2 січня 2023 року Росія завдала масованого удару по території України безпілотниками-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені", - йдеться в повідомленні.

До відбиття нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59.


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Теги: Росія, Україна, війна
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