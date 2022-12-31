Вночі над Україною збили 39 шахедів та одну ракету





Про це



"У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені", - йдеться в повідомленні.



До відбиття нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 2 січня 2023 року Росія завдала масованого удару по території України безпілотниками-камікадзе.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ."У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені", - йдеться в повідомленні.До відбиття нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59.

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