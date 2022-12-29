Два головні храми Києво-Печерської лаври закрили для УПЦ МП

Два головні храми Києво-Печерської лаври закрили для УПЦ МП
Сьогодні, 1 січня, представники УПЦ МП не змогли потрапити до двох головних храмів Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє "Апостроф".

Так, для всіх відвідувачів обмежили доступ на територію Успенського собору та Трапезної церкви. Офіційна причина – припинення договору оренди від 1 січня.

"На сьогоднішній день у нас немає доступу до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а є доступ до тієї території, яка була нашою. Це всі наші території, але нас туди не пускають", - заявив намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь).

У коментарі "Стране" він заявив, що зараз представники не мають доступу до храмів Верхньої Лаври. Павло вважає, що договір оренди Успенського та Трапезного соборів триває, оскільки про їхнє непродовження йому ніхто не повідомляв.

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Теги: УПЦ МП, Києво-Печерська лавра, Павло
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