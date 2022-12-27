В Україні створили базу даних командирів РФ, які чинили воєнні злочини





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, – пише



«Дуже добре знаємо всіх тих командирів, які починали цю війну. Той же самий генерал Кузовльов, інші генерали, які зараз посідають дуже високі позиції в зс рф. Ми відслідковуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна.



Ми використовували її вже, зокрема, у Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалась стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності РФ на нашій території», – зазначив він.



Як сказав Скібіцький, розвідка продовжує накопичувати відповідний матеріал.



«Ми маємо відповідні бази даних, активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки», – підкреслив Скібіцький.



Як повідомлялось, станом на 1-ше листопада 2022 року в Україні, за даними чеської моніторингової групи Russian Officers killed in Ukraine, ліквідовано 1 402 російських офіцери, з них 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковника, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старший лейтенант.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська розвідка створила базу всіх російських командирів, які беруть участь у війні проти України.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, – пише Укрінформ. «Дуже добре знаємо всіх тих командирів, які починали цю війну. Той же самий генерал Кузовльов, інші генерали, які зараз посідають дуже високі позиції в зс рф. Ми відслідковуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна.Ми використовували її вже, зокрема, у Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалась стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності РФ на нашій території», – зазначив він.Як сказав Скібіцький, розвідка продовжує накопичувати відповідний матеріал.«Ми маємо відповідні бази даних, активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки», – підкреслив Скібіцький.Як повідомлялось, станом на 1-ше листопада 2022 року в Україні, за даними чеської моніторингової групи Russian Officers killed in Ukraine, ліквідовано 1 402 російських офіцери, з них 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковника, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старший лейтенант.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію