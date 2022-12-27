В Україні створили базу даних командирів РФ, які чинили воєнні злочини
Сьогодні, 06:00
Українська розвідка створила базу всіх російських командирів, які беруть участь у війні проти України.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, – пише Укрінформ.
«Дуже добре знаємо всіх тих командирів, які починали цю війну. Той же самий генерал Кузовльов, інші генерали, які зараз посідають дуже високі позиції в зс рф. Ми відслідковуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна.
Ми використовували її вже, зокрема, у Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалась стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності РФ на нашій території», – зазначив він.
Як сказав Скібіцький, розвідка продовжує накопичувати відповідний матеріал.
«Ми маємо відповідні бази даних, активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки», – підкреслив Скібіцький.
Як повідомлялось, станом на 1-ше листопада 2022 року в Україні, за даними чеської моніторингової групи Russian Officers killed in Ukraine, ліквідовано 1 402 російських офіцери, з них 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковника, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старший лейтенант.
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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, – пише Укрінформ.
«Дуже добре знаємо всіх тих командирів, які починали цю війну. Той же самий генерал Кузовльов, інші генерали, які зараз посідають дуже високі позиції в зс рф. Ми відслідковуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна.
Ми використовували її вже, зокрема, у Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалась стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності РФ на нашій території», – зазначив він.
Як сказав Скібіцький, розвідка продовжує накопичувати відповідний матеріал.
«Ми маємо відповідні бази даних, активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки», – підкреслив Скібіцький.
Як повідомлялось, станом на 1-ше листопада 2022 року в Україні, за даними чеської моніторингової групи Russian Officers killed in Ukraine, ліквідовано 1 402 російських офіцери, з них 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковника, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старший лейтенант.
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