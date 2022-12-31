У Києві пролунав вибух: є постраждалий





Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.



Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".



Мер столиці Віталій Кличко розповів про вибух у Деснянському районі Києва.



Всі служби слідують на місце. У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві та Київській області ввечері 1 січня працювала протиповітряна оборона, відбиває атаку ворожих безпілотників.Про це повідомив голова Київської ОВАу Telegram.Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".Мер столицірозповів про вибух у Деснянському районі Києва.Всі служби слідують на місце. У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

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