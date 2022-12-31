У Києві пролунав вибух: є постраждалий
Сьогодні, 03:00
У Києві та Київській області ввечері 1 січня працювала протиповітряна оборона, відбиває атаку ворожих безпілотників.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".
Мер столиці Віталій Кличко розповів про вибух у Деснянському районі Києва.
Всі служби слідують на місце. У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".
Мер столиці Віталій Кличко розповів про вибух у Деснянському районі Києва.
Всі служби слідують на місце. У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
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