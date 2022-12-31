У Києві пролунав вибух: є постраждалий

У Києві пролунав вибух: є постраждалий
У Києві та Київській області ввечері 1 січня працювала протиповітряна оборона, відбиває атаку ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".

Мер столиці Віталій Кличко розповів про вибух у Деснянському районі Києва.

Всі служби слідують на місце. У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві пролунав вибух: є постраждалий
Сьогодні, 03:00
Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 02:00
НАТО попереджає про можливий новий наступ на Україну
Сьогодні, 00:50
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost у перший день 2023-го
01 січень, 23:30
Схожі новини
У Києві та 3 областях – вибухи У Києві та 3 областях – вибухи
31 грудень, 2022, 14:30
У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО
17 листопад, 2022, 09:17
У Києві на Дарниці пролунали вибухи У Києві на Дарниці пролунали вибухи
16 квітень, 2022, 09:15
У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
20 березень, 2022, 23:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві пролунав вибух: є постраждалий
Сьогодні, 03:00
 0
Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 02:00
 0
НАТО попереджає про можливий новий наступ на Україну
Сьогодні, 00:50
 0
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost у перший день 2023-го
01 січень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8