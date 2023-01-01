НАТО попереджає про можливий новий наступ на Україну

НАТО попереджає про можливий новий наступ на Україну
Росія готова продовжувати війну і має намір потенційно розпочати новий наступ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю каналу BBC Radio 4 у програмі World at One, пише Радіо.Свобода.

Він також закликав не недооцінювати вплив мобілізації, що проводиться в РФ.

За його словами, нині Україна має перевагу на полі бою та нагадав, що це триває вже досить довго. Водночас він вважає, що Київ ще не відчув усіх наслідків так званої «часткової мобілізації», яка проходила в РФ восени.

На думку генсека Альянсу, всі дії свідчать про те, що Росія «готова продовжувати війну і має намір потенційно розпочати новий наступ».

Україна потребує збереження та продовження підтримки з боку західного світу, зокрема постачання зброї, підкреслив він.

Столтенберг також переконаний, що війна завершиться переговорами з Росією, але важливо створити добрі умови для початку переговорів.

«Те, що Україна може досягти за цим столом, повністю залежить від сили на полі бою», — підсумував Столтенберг.

На думку Столтенберга, Німеччина та інші країни НАТО повинні продовжувати постачання зброї Україні - це найшвидший шлях до миру.

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