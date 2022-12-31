2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана (на фото).
Також особисте свято 2 січня у ексдепутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, директора-художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.
Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та керівник регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
Бажаємо усім миру, доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято 2 січня у ексдепутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, директора-художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.
Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та керівник регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
Бажаємо усім миру, доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
НАТО попереджає про можливий новий наступ на Україну
Сьогодні, 00:50
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost у перший день 2023-го
01 січень, 23:30
У селі Чесний Хрест на Волині церква перейшла до ПЦУ
01 січень, 22:45
У Луцьку з'явився мурал із Валерієм Мареничем. ФОТО
01 січень, 22:10
Медіа