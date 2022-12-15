У селі Чесний Хрест на Волині церква перейшла до ПЦУ
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Парафія села Чесний Хрест, що входить до Зимненської громади Володимирського району, перейшла до ПЦУ.
Про це повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ у Фейсбук.
«29 грудня 2022 року з благословення Преосвященного єпископа Матфея секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Хресто-Воздвиженського храму села Чесний Хрест, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ у Фейсбук.
«29 грудня 2022 року з благословення Преосвященного єпископа Матфея секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Хресто-Воздвиженського храму села Чесний Хрест, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання», - йдеться у повідомленні.
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